РФ ударила "шахедами" по инфраструктуре Запорожья: более 10 тысяч горожан остались без света
Из-за вечернего и ночного авианалетов ударных БпЛА на Запорожье пострадала гражданская инфраструктура. Тысячи горожан остались без света
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В части города, кроме электричества, исчезло и отопление. Экстренные службы работают над тем, чтобы заживить дома, больницы и возобновить теплоснабжение.
"Враг атаковал город более 10 шахедами. Сейчас, более 10 тыс. абонентов находятся без света", – говорится в сообщении.
Иван Федоров призвал запорожцев не пренебрегать правилами безопасности.
Напомним, вечером 18 ноября российская армия начала наносить удары "шахедами" по Запорожью. В городе гремели взрывы. Сообщалось о раненых.
Россия продолжает атаковать Запорожье "шахедами": есть пострадавшиеВсе новости »
18 ноября 2024, 22:20Отключения света 19 ноября: в какие часы будут действовать графики
18 ноября 2024, 21:44Россияне ночью атаковали Украину дронами и ракетами: ПВО работала в пяти областях
18 ноября 2024, 08:49
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
В Киевской области во время пожара в доме погибли два человека
19 ноября 2024, 01:11Ракетный удар по Одессе: известно о 55 раненых, 3 человека в крайне тяжелом состоянии
19 ноября 2024, 00:45На Черниговщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: погиб 17-летний парень
19 ноября 2024, 00:22Скандальная Татьяна Крупа еще год будет оставаться главой Хмельницкой МСЭК
19 ноября 2024, 00:03Россия продолжает атаковать Запорожье "шахедами": есть пострадавшие
18 ноября 2024, 22:20Отключения света 19 ноября: в какие часы будут действовать графики
18 ноября 2024, 21:44Россияне атакуют Запорожье БпЛА: в городе гремят взрывы
18 ноября 2024, 21:00Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: повреждена инфраструктура
18 ноября 2024, 20:22Российские войска обстреляли село в Херсонской области: пострадал гражданский
18 ноября 2024, 19:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все блоги »