РФ ударила "шахедами" по инфраструктуре Запорожья: более 10 тысяч горожан остались без света

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Из-за вечернего и ночного авианалетов ударных БпЛА на Запорожье пострадала гражданская инфраструктура. Тысячи горожан остались без света

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В части города, кроме электричества, исчезло и отопление. Экстренные службы работают над тем, чтобы заживить дома, больницы и возобновить теплоснабжение.

"Враг атаковал город более 10 шахедами. Сейчас, более 10 тыс. абонентов находятся без света", – говорится в сообщении.

Иван Федоров призвал запорожцев не пренебрегать правилами безопасности.

Напомним, вечером 18 ноября российская армия начала наносить удары "шахедами" по Запорожью. В городе гремели взрывы. Сообщалось о раненых.