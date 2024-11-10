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10 листопада 2024, 10:45

Росіяни скинули на Запорізьку область 13 авіабомб: поранена жінка, є руйнування

10 листопада 2024, 10:45
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фото: Запорізька ОВА
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Протягом минулої доби російські війська завдали 452 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала мирна жителька, пошкоджена цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Він уточнив, що протягом доби надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

"58-річна жінка дістала поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", – йдеться у повідомленні.

Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:

  • 13 авіаційних ударів по Таврійському, Білогір'ю, Новодарівці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Темирівці;
  • 239 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське;
  • сім обстрілів із РСЗВ війська РФ завдали по території Білогір'я, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки та Ольгівського;
  • 193 артилерійські удари прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Роботиному, Малих Щербаках та Ольгівському.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаударів, які здійснили російські війська 7 листопада. Через обстріли 10 людей загинули та ше понад 40 постраждали.

Раніше жителів прифронтової Запорізької області закликали готуватися до відсутності електроенергії. У Запоріжжі взимку світла може не бути взагалі.

війна обстріли Запорізька область постраждала Запорізька ОВА Федоров Іван Сергійович
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