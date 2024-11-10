Росіяни скинули на Запорізьку область 13 авіабомб: поранена жінка, є руйнування

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Він уточнив, що протягом доби надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

"58-річна жінка дістала поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", – йдеться у повідомленні.

Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:

13 авіаційних ударів по Таврійському, Білогір'ю, Новодарівці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Темирівці;

239 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське;

сім обстрілів із РСЗВ війська РФ завдали по території Білогір'я, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки та Ольгівського;

193 артилерійські удари прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Роботиному, Малих Щербаках та Ольгівському.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаударів, які здійснили російські війська 7 листопада. Через обстріли 10 людей загинули та ше понад 40 постраждали.

Раніше жителів прифронтової Запорізької області закликали готуватися до відсутності електроенергії. У Запоріжжі взимку світла може не бути взагалі.