У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій багатоповерхівці

фото: ДСНС України у Запорізькій області

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаударів, які здійснили російські війська 7 листопада. Через обстріли 10 людей загинули та ше понад 40 постраждали

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

"Внаслідок атаки по місту загинули 10 людей, з них 1 дитина. Постраждала 41 особа, з яких 4 дитини. Надзвичайники врятували 3 людей, в тому числі 2 дітей", – йдеться у повідомленні.

Станом на 12:30 пошуково-рятувальні роботи завершили. Наразі триває ліквідація наслідків авіаударів та відновлювальні роботи.

Нагадаємо, вдень 7 листопада російські війська завдали удару авіабомбами та ракетами по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зруйновані будинки, пошкоджена лікарня.

У Запоріжжі 8 листопада оголосили Днем жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу міста.