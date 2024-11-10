Росіяни вночі запустили по Україні рекордну кількість дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 10 листопада російська армія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА — 145. Сили ППО збили 62 ворожі дрони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протягом ночі радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 145 повітряних цілей – ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу. Окупанти запустили дрони з районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ – РФ, мис Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 62 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

"67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та рф", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські правоохоронці досі розслідують авіатрощу винищувача F-16, внаслідок якої загинув пілот Олексій Месь. Наразі тривають експертизи.