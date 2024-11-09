Ракетний удар по Харкову 1 листопада: у лікарні помер поранений поліцейський

фото: ДСНС

Внаслідок російського ракетного удару по Харкову 1 листопада поліцейський Олександр Ковтун дістав численні осколкові поранення. На жаль, врятувати його не вдалося

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Того дня у тяжкому стані до лікарні доставили майора поліції Олександра Ковтуна. Понад тиждень медики боролися за його життя.

Поліцейському було 44 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 20-річна донька та 18-річний син.

Нагадаємо, 1 листопада російські військові вдарили по місцю дислокації поліцейських у Харкові. Тоді поранення дістали 36 поліцейських. На місці удару загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Загалом отримали поранення 46 людей.