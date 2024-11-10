Россияне сбросили на Запорожскую область 13 авиабомб: ранена женщина, есть разрушения

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 452 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадала мирная жительница, повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Он уточнил, что за сутки поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

"58-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район", – говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье завершили аварийно-спасательные работы после авиаударов, совершивших российские войска 7 ноября. Из-за обстрелов 10 человек погибли и еще более 40 пострадали.

Ранее жители прифронтовой Запорожской области призвали готовиться к отсутствию электроэнергии. В Запорожье зимой света может не быть вообще.