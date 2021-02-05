На Запорізькій ТЕС чергова аварія, відбулося відключення енергоблоку

3 лютого через аварію на Запорізькій ТЕС було знеструмлено Енергодар та ще 12 населених пунктів

3 лютого через аварію на Запорізькій ТЕС було знеструмлено Енергодар та ще 12 населених пунктів

Фото: en.gov.ua

Сьогодні, 5 лютого, внаслідок чергової аварії на Запорізькій тепловій електростанції (ТЕС) в місті Енергодар відбулося відключення одного із енергоблоків.

Про це повідомляє пресслужба Енергодарської міської ради, передає RegioNews.

Сьогодні, 5 лютого, о 10:50 відбулося аварійне відключення енергоблоку №1 ДТЕК Запорізька ТЕС через протікання масла на ТГ-1”, - йдеться в повідомленні.

В міськраді додали, що на даний час працюють третій та четвертий енергоблоки теплової електростанції. На другому енергоблоці розпочали пусконалагоджувальні роботи.

Нагадаємо, 3 лютого в Енергодарі сталася масштабна аварія на ТЕС, місто залишилося без води та світла.

Згодом голова Запорізької ОДА розповів про причини аварії на ТЕС в Енергодарі. Через аварію на ТЕС кілька населених пунктів лишилися без світла, тривають роботи з відновлення електропостачання.