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05 лютого 2021, 14:25 200

На Запорізькій ТЕС чергова аварія, відбулося відключення енергоблоку

05 лютого 2021, 14:25 200
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3 лютого через аварію на Запорізькій ТЕС було знеструмлено Енергодар та ще 12 населених пунктів
3 лютого через аварію на Запорізькій ТЕС було знеструмлено Енергодар та ще 12 населених пунктів
Фото: en.gov.ua
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Сьогодні, 5 лютого, внаслідок чергової аварії на Запорізькій тепловій електростанції (ТЕС) в місті Енергодар відбулося відключення одного із енергоблоків.

Про це повідомляє пресслужба Енергодарської міської ради, передає RegioNews.

Сьогодні, 5 лютого, о 10:50 відбулося аварійне відключення енергоблоку №1 ДТЕК Запорізька ТЕС через протікання масла на ТГ-1”, - йдеться в повідомленні.

В міськраді додали, що на даний час працюють третій та четвертий енергоблоки теплової електростанції. На другому енергоблоці розпочали пусконалагоджувальні роботи.

Нагадаємо, 3 лютого в Енергодарі сталася масштабна аварія на ТЕС, місто залишилося без води та світла.

Згодом голова Запорізької ОДА розповів про причини аварії на ТЕС в Енергодарі. Через аварію на ТЕС кілька населених пунктів лишилися без світла, тривають роботи з відновлення електропостачання.

Енергодар ТЕЦ електрика аварія Запорізька область

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