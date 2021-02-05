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05 февраля 2021, 14:25 139

На Запорожской ТЭС очередная авария, произошло отключение энергоблока

05 февраля 2021, 14:25 139
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3 февраля из-за аварии на Запорожской ТЭС были обесточены Энергодар и еще 12 населенных пунктов
3 февраля из-за аварии на Запорожской ТЭС были обесточены Энергодар и еще 12 населенных пунктов
Фото: en.gov.ua
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Сегодня, 5 февраля, в результате очередной аварии на Запорожской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Энергодар произошло отключение одного из энергоблоков.

Об этом сообщает пресс-служба Энергодарского городского совета, передает RegioNews.

Сегодня, 5 февраля, в 10:50 произошло аварийное отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожская ТЭС из-за протекания масла на ТГ-1", - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что в настоящее время работают третий и четвертый энергоблоки тепловой электростанции. На втором энергоблоке начали пусконаладочные работы.

Напомним, 3 февраля в Энергодаре произошла масштабная авария на ТЭС, город остался без воды и света.

Позже глава Запорожской ОГА рассказал о причинах аварии на ТЭС в Энергодаре. Из-за аварии на ТЭС несколько населенных пунктов остались без света, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Энергодар ТЭЦ электричество авария Запорожская область

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