На Запорожской ТЭС очередная авария, произошло отключение энергоблока

3 февраля из-за аварии на Запорожской ТЭС были обесточены Энергодар и еще 12 населенных пунктов

3 февраля из-за аварии на Запорожской ТЭС были обесточены Энергодар и еще 12 населенных пунктов

Фото: en.gov.ua

Сегодня, 5 февраля, в результате очередной аварии на Запорожской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Энергодар произошло отключение одного из энергоблоков.

Об этом сообщает пресс-служба Энергодарского городского совета, передает RegioNews.

Сегодня, 5 февраля, в 10:50 произошло аварийное отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожская ТЭС из-за протекания масла на ТГ-1", - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что в настоящее время работают третий и четвертый энергоблоки тепловой электростанции. На втором энергоблоке начали пусконаладочные работы.

Напомним, 3 февраля в Энергодаре произошла масштабная авария на ТЭС, город остался без воды и света.

Позже глава Запорожской ОГА рассказал о причинах аварии на ТЭС в Энергодаре. Из-за аварии на ТЭС несколько населенных пунктов остались без света, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.