Негода в Україні: у семи областях без світла залишаються майже 190 населених пунктів
Через погіршення погодних умов та шквальні пориви вітру, станом на ранок п'ятниці, 5 лютого, в Україні знеструмлено 189 населених пунктів у семи областях України.
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС.
У ніч на 5 лютого в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 189 населених пунктів у 7 областях", - йдеться в повідомленні.
Так, без світла залишилися населені пункти: Чернігівська - 54, Київська - 32, Житомирська - 32, Полтавська - 21, Тернопільська - 20, Хмельницька - 19, Вінницька - 11.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше повідомлялось, що в Україні знеструмлені 273 населені пункти, у південних областях рух транспорту обмежено.