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03 лютого 2021, 21:14 27

В Енергодарі масштабна аварія на ТЕС, місто залишилося без води та світла

03 лютого 2021, 21:14 27
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Про причини аварії на найпотужнішій тепловій електростанції України поки що невідомо
Про причини аварії на найпотужнішій тепловій електростанції України поки що невідомо
Фото: скріншот відео
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У місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі сталася серйозна аварія на тепловій електростанції (ТЕС), внаслідок якої місто залишилося без світла та води.

Про це у Facebook повідомив депутат міської ради Анатолій Анохін, передає RegioNews.

Все місто без світла ... За всіма ознаками – серйозна аварія на самій ЗаТЕС. Може бути навіть із зупинкою блоку. Мобільний зв'язок перевантажений, води немає – зупинилися насоси", – повідомив депутат.

За його словами, місцеві мешканці чують сильний шум зі сторони станції через нібито аварійне скидання пару на станції.

У соцмережах також пишуть, що крім Енергодара, електропостачання припинилося в Дніпрорудному. Повідомляється, що над електростанцією піднімаються клуби диму.

Нагадаємо, 9 січня в місті Лубни на Полтавщині стався потужний вибух газопроводу, на місці аварії почалася пожежа, були задіяні всі аварійні служби.

Причиною масштабного вибуху на газопроводі під Лубнами Полтавської області стала розгерметизація магістрального газогону.

аварія Енергодар катастрофа ТЕЦ Запорізька область

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