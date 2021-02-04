У Чернівцях через прорив магістрального водогону частина міста залишилася без води
В Чернівцях стався прорив магістрального водогону "Дністер-Чернівці". В результаті аварії частина міста залишилася без води.
Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба комунальної служби "Чернівціводоканал".
Так, сталася розгерметизація трубопроводу на ділянці від помпової станції "Шубранець" до резервуарів чистої води "Попова" в районі села Біла. В результаті В трубі утворилася тріщина завдовжки близько трьох метрів, товщина стінки в місці тріщини становить 1 мм.
"У зв'язку з необхідністю підготовки заїзду до місця витоку, роботи будуть розпочаті 04.02.2021 року в денний час. В цей час КП "Чернівціводоканал" формує бригади і сегменти труби, а також необхідну спецтехніку для ліквідації аварійного витоку на трубопроводі", - повідомили комунальники.
Нагадаємо, у Житомирі утворилися 4 провалля через прорив колектора.