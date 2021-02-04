У Чернівцях через прорив магістрального водогону частина міста залишилася без води

"Чернівціводоканал" формує бригади і сегменти труби, а також необхідну спецтехніку для ліквідації аварійного витоку на трубопроводі"

"Чернівціводоканал" формує бригади і сегменти труби, а також необхідну спецтехніку для ліквідації аварійного витоку на трубопроводі"

Фото з відкритих джерел

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба комунальної служби "Чернівціводоканал".

Так, сталася розгерметизація трубопроводу на ділянці від помпової станції "Шубранець" до резервуарів чистої води "Попова" в районі села Біла. В результаті В трубі утворилася тріщина завдовжки близько трьох метрів, товщина стінки в місці тріщини становить 1 мм.

"У зв'язку з необхідністю підготовки заїзду до місця витоку, роботи будуть розпочаті 04.02.2021 року в денний час. В цей час КП "Чернівціводоканал" формує бригади і сегменти труби, а також необхідну спецтехніку для ліквідації аварійного витоку на трубопроводі", - повідомили комунальники.

Нагадаємо, у Житомирі утворилися 4 провалля через прорив колектора.