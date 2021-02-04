Аварію на Запорізькій ТЕС буде розслідувати спеціальна робоча група

Теплова електростанція в Енергодарі повністю відновила свою роботу

Теплова електростанція в Енергодарі повністю відновила свою роботу

Фото: zoda.gov.ua

Запорізька обласна державна адміністрація (ОДА) ініціювала створення спеціальної робочої групи для встановлення причини аварії на Запорізькій тепловій електростанції, що сталася ввечері 3 лютого.

Про це під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, передає RegioNews.

Він розповів, що в результаті аварії на підстанції "Луч” сталося аварійне відключення трансформатора № 1 та виникла пожежа.

У той же час зникла напруга з боку Запорізької ТЕС, що призвело до повного відключення підстанції. Було повністю або частково знеструмлено 13 населених пунктів, зокрема, Енергодар”, - сказав голова ОДА.

Він додав, що роботи з відновлення електропостачання міста Енергодар тривали всю ніч, роботу Запорізької ТЕС повністю відновлено.

Нагадаємо, 3 лютого в Енергодарі сталася масштабна аварія на ТЕС, місто залишилося без води та світла.

Згодом голова Запорізької ОДА розповів про причини аварії на ТЕС в Енергодарі. Через аварію на ТЕС кілька населених пунктів лишилися без світла, тривають роботи з відновлення електропостачання.