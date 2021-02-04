08:56  04 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
17:58  04 лютого
Пожежа у лікарні Запоріжжя: поліція розглядає декілька версій трагедії
18:36  04 лютого
Доба на Донбасі: 4 порушення режиму "тиші", поранений український боєць
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2021, 16:55 279

Аварію на Запорізькій ТЕС буде розслідувати спеціальна робоча група

04 лютого 2021, 16:55 279
Читайте также на русском языке
Теплова електростанція в Енергодарі повністю відновила свою роботу
Теплова електростанція в Енергодарі повністю відновила свою роботу
Фото: zoda.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Запорізька обласна державна адміністрація (ОДА) ініціювала створення спеціальної робочої групи для встановлення причини аварії на Запорізькій тепловій електростанції, що сталася ввечері 3 лютого.

Про це під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, передає RegioNews.

Він розповів, що в результаті аварії на підстанції "Луч” сталося аварійне відключення трансформатора № 1 та виникла пожежа.

У той же час зникла напруга з боку Запорізької ТЕС, що призвело до повного відключення підстанції. Було повністю або частково знеструмлено 13 населених пунктів, зокрема, Енергодар”, - сказав голова ОДА.

Він додав, що роботи з відновлення електропостачання міста Енергодар тривали всю ніч, роботу Запорізької ТЕС повністю відновлено.

Нагадаємо, 3 лютого в Енергодарі сталася масштабна аварія на ТЕС, місто залишилося без води та світла.

Згодом голова Запорізької ОДА розповів про причини аварії на ТЕС в Енергодарі. Через аварію на ТЕС кілька населених пунктів лишилися без світла, тривають роботи з відновлення електропостачання.

розслідування ОДА аварія Енергодар ТЕЦ Олександр Старух

У COVID-відділенні лікарні в Запоріжжі не було протипожежної сигналізації - голова ОДА Старух
04 лютого 2021, 14:49
Пожежа в ковід-відділенні Запорізької лікарні: було займання медобладнання, - головний лікар
04 лютого 2021, 14:05
У Чернівцях через прорив магістрального водогону частина міста залишилася без води
04 лютого 2021, 12:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Тетяна Семенова: "Депутати Київської облради від "Слуги народу" отримують від Дубінського певні орієнтири"
"Телекнопки Медведчука" вимкнуто. Що далі
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram