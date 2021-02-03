Голова Запорізької ОДА розповів про причини аварії на ТЕС в Енергодарі

Через аварію на ТЕС кілька населених пунктів лишилися без світла, тривають роботи з відновлення електропостачання

Через аварію на ТЕС кілька населених пунктів лишилися без світла, тривають роботи з відновлення електропостачання

Фото: Facebook

Причиною відключення енергоблоків на Запорізькій ТЕС стало аварійне відключення захисту на підстанції Луч, яке сталося 3 лютого о 19:25.

Про це у Facebook повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, передає RegioNews.

З огляду на те, що місто Енергодар живиться від теплової електростанції, у місті пропало енергопостачання. В найкоротший термін енергозабезпечення міста поновлено через резервну лінію”, - розповів Старух.

Він додав, що під час відключення електропостачання всі лікарні були забезпечені безперебійним живленням, у тому числі за рахунок резервних генераторів.

Роботи з відновлення енергопостачання тривають. Наразі живлення відновлено по 2 з 3 існуючих лініях. Дякую всім надзвичайним службам за своєчасне реагування та злагоджену роботу”, - написав голова ОДА.

Нагадаємо, 3 лютого в Енергодарі сталася масштабна аварія на ТЕС, місто залишилося без води та світла .