Голова Запорізької ОДА розповів про причини аварії на ТЕС в Енергодарі
Причиною відключення енергоблоків на Запорізькій ТЕС стало аварійне відключення захисту на підстанції Луч, яке сталося 3 лютого о 19:25.
Про це у Facebook повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, передає RegioNews.
З огляду на те, що місто Енергодар живиться від теплової електростанції, у місті пропало енергопостачання. В найкоротший термін енергозабезпечення міста поновлено через резервну лінію”, - розповів Старух.
Він додав, що під час відключення електропостачання всі лікарні були забезпечені безперебійним живленням, у тому числі за рахунок резервних генераторів.
Роботи з відновлення енергопостачання тривають. Наразі живлення відновлено по 2 з 3 існуючих лініях. Дякую всім надзвичайним службам за своєчасне реагування та злагоджену роботу”, - написав голова ОДА.
Нагадаємо, 3 лютого в Енергодарі сталася масштабна аварія на ТЕС, місто залишилося без води та світла .