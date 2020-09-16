"Cлуга народа” лидирует среди электоральных симпатий в Запорожье

В новый созыв Запорожского горсовета вероятно пройдет несколько новых политсил

В новый созыв Запорожского горсовета вероятно пройдет несколько новых политсил

Фото из открытых источников

Центр социологических исследований "Интер-Полис" определил электоральные симпатии запорожцев если бы выборы мэра и депутатов состоялись завтра, пишет RegioNews.

Согласно исследованию, за Владимира Буряка готовы отдать свои голоса 19% опрошенных респондентов. На втором месте кандидат от "СН" Виталий Тишечко с 17,5%. Таким образом, скорее всего выборы в Запорожье будут проходить в два тура", - пишут социологи.

Среди политических партий четверка тех, кто проходит в горсовет по состоянию на середину сентября выглядит так: "Слуга Народа" — 21,8% "Еднання" — 13% "Партия Шария" — 9,6% "ОПЗЖ" — 7,3% "Батькивщина" — 7,2% "Европейская Солидарность" — 6,6%.

Барьер скорее всего не преодолеют 14 политсил, среди которых "Радикальная партия", "Наш край", "Новая политика", "Сила людей" и другие, отметили авторы исследования.

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