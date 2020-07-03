У двох отруєних у Кирилівці позитивні тести на COVID-19

У двох госпіталізованих до лікарні, батька і сина, позитивні експрес-тести на коронавірус. У дружини хворого вірус не виявлений

У двох госпіталізованих до лікарні, батька і сина, позитивні експрес-тести на коронавірус. У дружини хворого вірус не виявлений

Самопочуття всіх інших потерпілих – задовільне, частину з них вже відпустили додому.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав Максим Матковський, директор фірми, який розміщував туристів на даній базі відпочинку, передає RegioNews. За словами Матковського, у двох госпіталізованих відпочивальникыв – батька і сина – експрес-тест на коронавірус виявився позитивним. У них взяли додаткові аналізи на COVID-19, результати очікуються. Температура у хворих вже впала, але вони почувають себе погано. При цьому у мами COVID-19 не виявлено. Максим Матковський пише, що тести показали "слабовиражений ковід" і передбачає, що такі результати тесту могло спровокувати отруєння. Офіційно інформацію про зараження коронавірусом поки не підтвердили. Ну що з дозволу підіб'ємо підсумок. У батька сімейства і дитини показало слабовиражений ковид на експрес тест і... Опубліковано Максимом Матковським Четвер, 2 липня 2020 р. Нагадаємо, відпочиваючі у Кирилівці на базі відпочинку "Дніпровські зорі" стали масово скаржитися на погіршення стану здоров'я увечері 1 липня після прийому їжі. За попередніми даними, гості бази отруїлися окрошкою. Їх госпіталізували до лікарні.

.