НП в Кирилівці:поліцейські провели обшуки на злощасній базі відпочинку

Були взяті зразки води та їжі для лабораторного дослідження

Були взяті зразки води та їжі для лабораторного дослідження

Фото з відкритих джерел

У Кирилівці на базі відпочинку "Дніпровські зорі", де вчора відбулося масове отруєння відпочиваючих, провели обшуки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Відзначається, що правоохоронці провели слідчі дії та в ході санкціонованого обшуку вилучили документацію і комп'ютерну техніку. На місці НП працювали поліцейські, фахівці Держспоживслужби в Запорізькій області та медики.

З місця події були взяті необхідні зразки води, їжі та змиви з предметів посуду для направлення на лабораторне дослідження.

Також повідомляється, що керівництво бази відпочинку не надало поліції дозвільних документів на функціонування закладу. Крім цього, правоохоронці виявили ще ряд порушень.

Під час подальшого досудового розслідування, слідчі встановлять коло посадових осіб, які допустили діяльність бази відпочинку без дозвільних документів. Також, за результатами проведених експертних досліджень буде вирішуватися питання щодо правової кваліфікації виявлених правопорушень і притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Запорізькій області на косі Пересип в Кирилівці вночі 2 липня відпочиваючих бази відпочинку "Дніпровські зорі" з високою температурою вивозили машини швидкої допомоги. Перша версія, яку повідомляли ЗМІ — коронавірус.

Пізніше стало відомо, що у постраждалих не Covid-19, а масове отруєння. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.