15:44  03 июля
ВР разрешила абитуриентам из ОРДЛО поступать в вузы без ВНО
18:17  03 июля
Елена Зеленская выздоровела от коронавируса
18:23  03 июля
Сводка ООС: оккупанты обстреливали ВСУ из гранатометов и минометов
UA | RU
UA | RU
03 июля 2020, 16:09 6

У двоих отравившихся в Кирилловке положительные тесты на COVID-19

03 июля 2020, 16:09 6
Читайте також українською мовою
У двоих госпитализированных в больницу, отца и сына, положительные экспресс-тесты на коронавирус. У жены больного вирус не обнаружен
У двоих госпитализированных в больницу, отца и сына, положительные экспресс-тесты на коронавирус. У жены больного вирус не обнаружен
Читайте також
українською мовою

Самочувствие всех остальных пострадавших – удовлетворительное, часть из них уже отпустили домой.

Об этом на своей странице в Facebook написал Максим Матковский, директор турфирмы, который размещал туристов на данной базе отдыха, передает RegioNews.

По словам Матковского, у двоих госпитализированных отдыхающих – отца и сына – экспресс-тест на коронавирус оказался положительным. У них взяли дополнительные анализы на COVID-19, результаты ожидаются. Температура у больных уже спала, но чувствуют они себя пока плохо. При этом у мамы COVID-19 не обнаружен.

Максим Матковский пишет, что тесты показали "слабовыраженный ковид” и предполагает что такие результаты теста могло спровоцировать отравление.

Официально информацию о заражении коронавирусом пока не подтвердили.

Ну что с разрешения семьи подведем итог. У отца семейства и ребенка показало слабовыраженный ковид на экспресс тест и...

Опубліковано Максимом Матковским Четвер, 2 липня 2020 р.

Напомним, отдыхающие в Кирилловке на базе отдыха "Днепровские зори” стали массово жаловаться на ухудшение состояния здоровья вечером 1 июля после приема пищи.

По предварительным данным, гости базы отравились окрошкой. Их госпитализировали в больницу.

коронавирус отравление больницы Запорожье больные тесты курорты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ЧП в Кирилловке: полицейские провели обыски на злосчастной базе отдыха
03 июля 2020, 13:49
Волынская область усиливает карантинные мероприятия
03 июля 2020, 10:46
Во Львове запретили работу ночных клубов - горсовет
03 июля 2020, 10:32
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Геннадий Москаль
Все блоги »