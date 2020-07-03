У двоих отравившихся в Кирилловке положительные тесты на COVID-19
Самочувствие всех остальных пострадавших – удовлетворительное, часть из них уже отпустили домой.
Об этом на своей странице в Facebook написал Максим Матковский, директор турфирмы, который размещал туристов на данной базе отдыха, передает RegioNews.
По словам Матковского, у двоих госпитализированных отдыхающих – отца и сына – экспресс-тест на коронавирус оказался положительным. У них взяли дополнительные анализы на COVID-19, результаты ожидаются. Температура у больных уже спала, но чувствуют они себя пока плохо. При этом у мамы COVID-19 не обнаружен.
Максим Матковский пишет, что тесты показали "слабовыраженный ковид” и предполагает что такие результаты теста могло спровоцировать отравление.
Официально информацию о заражении коронавирусом пока не подтвердили.
Ну что с разрешения семьи подведем итог. У отца семейства и ребенка показало слабовыраженный ковид на экспресс тест и...Опубліковано Максимом Матковским Четвер, 2 липня 2020 р.
Напомним, отдыхающие в Кирилловке на базе отдыха "Днепровские зори” стали массово жаловаться на ухудшение состояния здоровья вечером 1 июля после приема пищи.
По предварительным данным, гости базы отравились окрошкой. Их госпитализировали в больницу.