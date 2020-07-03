У двоих отравившихся в Кирилловке положительные тесты на COVID-19

У двоих госпитализированных в больницу, отца и сына, положительные экспресс-тесты на коронавирус. У жены больного вирус не обнаружен

У двоих госпитализированных в больницу, отца и сына, положительные экспресс-тесты на коронавирус. У жены больного вирус не обнаружен

Самочувствие всех остальных пострадавших – удовлетворительное, часть из них уже отпустили домой.

Об этом на своей странице в Facebook написал Максим Матковский, директор турфирмы, который размещал туристов на данной базе отдыха, передает RegioNews. По словам Матковского, у двоих госпитализированных отдыхающих – отца и сына – экспресс-тест на коронавирус оказался положительным. У них взяли дополнительные анализы на COVID-19, результаты ожидаются. Температура у больных уже спала, но чувствуют они себя пока плохо. При этом у мамы COVID-19 не обнаружен. Максим Матковский пишет, что тесты показали "слабовыраженный ковид” и предполагает что такие результаты теста могло спровоцировать отравление. Официально информацию о заражении коронавирусом пока не подтвердили. Ну что с разрешения семьи подведем итог. У отца семейства и ребенка показало слабовыраженный ковид на экспресс тест и... Опубліковано Максимом Матковским Четвер, 2 липня 2020 р. Напомним, отдыхающие в Кирилловке на базе отдыха "Днепровские зори” стали массово жаловаться на ухудшение состояния здоровья вечером 1 июля после приема пищи. По предварительным данным, гости базы отравились окрошкой. Их госпитализировали в больницу.

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