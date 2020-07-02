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02 липня 2020, 13:41 5

У Кирилівці підозрюють спалах коронавіруса

02 липня 2020, 13:41 5
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Відпочиваючих з температурою 39 градусів вивозили на швидких
Відпочиваючих з температурою 39 градусів вивозили на швидких
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У Запорізькій області на косі Пересип в Кирилівці підозрюють спалах коронавіруса. Вночі 2 липня відпочиваючих на території бази відпочинку "Дніпровські зорі" з високою температурою вивозили машини швидкої допомоги.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Голос України".

Серед хворих багато вихованців дніпровського клубу дзюдо "Спарта". Хлопці з тренерами тільки вчора в обід приїхали на 10-денні збори. До самої ночі були активні, купалися в морі та басейні, обідали і вечеряли в їдальні, харчувалися в кафе на території бази. Як розповіли діти, багато з тих, хто захворів, ввечері замовляли тут піцу", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що до медиків почали підходити відпочиваючі з інших корпусів. Вони скаржилися на аналогічні симптоми, просили надати допомогу або відвезти в лікарню.

За словами співробітників швидкої допомоги, прояви хвороби дуже нагадують симптоми коронавірусу. Якщо він підтвердиться, курорт можуть закрити. Що стосується інфекції в морі, скарг від туристів на інших базах Кирилівки не надходило.

Нагадаємо, станом на ранок 2 липня в Україні лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19, внаслідок хвороби всього померло 1185 осіб, з них 12 - за останню добу. У Запорізькій області — 577 випадків.

коронавірус отруєння швидка допомога Запоріжжя курорти
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