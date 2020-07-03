У Львові заборонили роботу нічних клубів - міська рада
У місті і області спостерігається висока кількість звернень хворих у лікарні за допомогою
У місті і області спостерігається висока кількість звернень хворих у лікарні за допомогою
На позачерговому засіданні Львівської комісії з питань ТЕБ та НС було прийнято рішення про заборону роботи нічних розважальних закладів.
Про це повідомляє пресс-служба Львівської міської ради, передає RegioNews.
Заборонити роботу нічних розважальних закладів в умовах продовження карантину на запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом на території м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудне, - йдеться в повідомленні.
Також комісія рекомендує закладам громадського харчування організувати свою роботу до 22:00 для запобігання розповсюдження вірусу.
Напомини, за добу на Львівщині виявили 152 нових випадку COVID-19, всього 5 882 інфікованих і 157 померлих.
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