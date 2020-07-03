09:44  03 липня
Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 900 нових випадків
20:15  02 липня
У КМДА побилися депутат Київради та заступник головного архітектора Києва
08:19  03 липня
Ситуація на Донбасі: бойовики 10 разів порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
03 липня 2020, 10:32

У Львові заборонили роботу нічних клубів - міська рада

03 липня 2020, 10:32
Читайте также на русском языке
У місті і області спостерігається висока кількість звернень хворих у лікарні за допомогою
У місті і області спостерігається висока кількість звернень хворих у лікарні за допомогою
Фото: city-adm.lviv.ua
Читайте также
на русском языке

На позачерговому засіданні Львівської комісії з питань ТЕБ та НС було прийнято рішення про заборону роботи нічних розважальних закладів.

Про це повідомляє пресс-служба Львівської міської ради, передає RegioNews.

Заборонити роботу нічних розважальних закладів в умовах продовження карантину на запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом на території м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудне, - йдеться в повідомленні.

Також комісія рекомендує закладам громадського харчування організувати свою роботу до 22:00 для запобігання розповсюдження вірусу.

Напомини, за добу на Львівщині виявили 152 нових випадку COVID-19, всього 5 882 інфікованих і 157 померлих.

Львів коронавірус робота карантин область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Геннадій Москаль
Всі блоги »