Не коронавірус: у курортній Кирилівці - масове отруєння

Стан хворих лікарі оцінюють як задовільний, їх здоров`ю нічого не загрожує

Стан хворих лікарі оцінюють як задовільний, їх здоров`ю нічого не загрожує

Фото: соцмережі

На одній із баз відпочинку у курортній Кирилівці отруїлися відпочивальники, серед яких - дев’ятеро дітей. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Запорізької області, пише RegioNews.

На місці події працюють фахівці Держспоживслужби в Запорізькій області та медики "Амбулаторії загальної практики сімейної медицини" Кирилівської ОТГ. Спеціалісти взяли необхідні зразки води та їжі для направлення на лабораторне дослідження.

Слідчі Кирилівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Тим часом, як пишуть місцеві ЗМІ, відпочивальники масово покидають Кирилівку, боячись заразитися коронавірусом. Інформація про COVID-19 ширилася курортним містечком ще від ранку, коли причини нездужання людей були ще не відомі.

Нагадаємо, 2 липня о 04:30 до Кирилівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на одній із місцевих баз відпочинку на вулиці Коса Пересип чотирнадцять відпочивальників поскаржилися на біль у животі та нудоту.

Після огляду медпрацівниками їх помістили до інфекційного відділення Якимівської районної лікарні. Наразі життю та здоров'ю дітей і дорослих нічого не загрожує. Медики оцінюють стан здоров’я постраждалих як задовільний.