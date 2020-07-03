Область займає четверте місце в Україні по темпах поширення COVID-19

Область займає четверте місце в Україні по темпах поширення COVID-19

Фото: flickr

Згідно із рішенням регіональної комісії ТЕБ і НС, із 3 липня Волинська область посилює карантинні заходи у районах масового відпочинку, зокрема біля водойм.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА, передає RegioNews.

Посилити контроль та карантинні заходи на території області вирішили за поданням головного державного санітарного лікаря області Наталії Янко.

За її словами, рівень захворюваності на COVID-19 у Волинській області стабільно високий, регіон посідає четверте місце в Україні щодо поширення коронавірусу.

3 липня 2020 року в області відбудеться посилення карантину в районах з місцями масового відпочинку людей, зокрема біля водойм", - йдеться в повідомленні.

У Шацькому районі з 3 липня забороняються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.

Також комісія доручила контролюючим органам проводити на території області перевірки баз відпочинку, майданчиків для кемпінгу, хостелів, санаторіїв, пансіонатів, літніх оздоровчих таборів тощо.

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 3 липня було зафіксовано 889 нових випадків коронавірусної хвороби.