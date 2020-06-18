У Запорізькій ОДА звільняються одразу три ТОП-чиновники

Кадрові перестановки в облдержадміністрації почалися після призначення Віталія Боговіна новим головою ОДА

Кадрові перестановки в облдержадміністрації почалися після призначення Віталія Боговіна новим головою ОДА

У Запорізькій ОДА звільняються двоє заступників голови Володимир Тарасенко та В’ячеслав Дзятківський, а також заступник керівника апарату ОДА Андрій Матохнюк

Про це пише RegioNews з посиланням на реєстр електронних декларацій.

У реєстрі з’явилися декларації перед звільненням, подані заступниками голови Володимиром Тарасенком та В’ячеславом Дзятківським.

Дзятківський також подав декларацію про звільнення з посади помічника патронатної служби апарату адміністрації.

Також звільняється начальник організаційного відділу – заступник керівника апарату ОДА Андрій Матохнюк.

Раніше новий голова Запорізької ОДА Віталій Боговін анонсував звільнення Тарасенка та ще одного заступника Андрія Антонова.

Нагадаємо, Віталія Боговіна призначили головою Запорізької ОДА 12 червня.