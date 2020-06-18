Зеленський офіційно призначив голову Київської ОДА

Сьогодні представили нового керівника області

Сьогодні представили нового керівника області

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, указ про призначення Володіна опублікований на сайті президента.

У четвер вранці перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов представив Василя Володіна як нового керівника області.

Раніше Володін тимчасово виконував обов'язки голови Київської облдержадміністрації. А з грудня 2019 року він обіймав посаду заступника голови Київської ОДА. До цього Володін був виконуючим обов'язки генерального директора ДП "Електронмаш".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін погодив призначення Василя Володіна головою Київської ОДА.