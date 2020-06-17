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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
17 червня 2020, 17:28 8

Заступниця мера Черкас пояснила, чому йде з посади

17 червня 2020, 17:28 8
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Рішення Людмили Бордунос піти з посади визріло кілька місяців тому
Рішення Людмили Бордунос піти з посади визріло кілька місяців тому
Фото: Людмила Бордунос Facebook
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Заступниця міського голови Черкас пояснила, що написала заяву на звільнення через шантаж з боку депутатів

Про це у коментарі виданню "ВиЧЕрпно" наголосила сама Людмила Бордунос, пише RegioNews.

Чиновниця розповіла, що знала про те, що на розгляд сесії черкаської міської ради хочуть винести проєкт рішення про її відставку. Бордунос також заявила, що група депутатів хоче поставити замість неї іншого заступника.

Про те, що депутат Сергій Тищенко подав проєкт, заступниці мера також було відомо раніше.

… На вівторок був запланований виконком з розгляду бюджетного питання. Коли до мене зателефонував колега і спитав, чи буду я голосувати за бюджет, я сказала "ні". За бюджет у тому вигляді, в якому він пропонувався, голосувати не можна було. Після цього, через кілька годин публікується даний проєкт рішення. Я це сприймаю як метод шантажу", - розповіла Бордунос.

Зауважимо, учора, 16 червня, заступниця міського голови Черкас Людмила Бордунос написала заяву на звільнення за власним бажанням. Своє рішення вона обґрунтувала тим, що не хоче більше приймати участь у прийнятті політиканських рішень.

Нагадаємо, заяву про складання депутатських повноважень і повноважень секретаря міської ради написав і Ярослав Нищик.

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