У Запоріжжі представили нового голову ОДА Віталія Боговіна

Віталію Боговіну вручили посвідчення і указ про призначення головою Запорізької ОДА

Віталію Боговіну вручили посвідчення і указ про призначення головою Запорізької ОДА

Про це пише RegioNews.

Як відомо, у Запоріжжя на представлення нового голови ОДА прилетіли перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, віце-прем`єр Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов і генпрокурор Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, Кабмін погодив кандидатуру Віталія Боговіна на посаду голови Запорізької ОДА ще 20 травня.

Довідка:

Боговін Віталій Вікторович - співвласник групи компаній BKW Group, в яку входять 16 юридичних осіб і понад 1800 робітників.

Закінчив Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Пройшов шлях від бригадира до найманого директора агрофірми. З 2006 розпочав власний бізнес.

У 2010 році, разом з партнером Вадимом Коверником почали створення агрохолдингу Landfort, який займається обробкою землі і виробництвом сільгосппродукції. Станом на 2019 рік у структуру корпорації входить 7 підприємств в 3-х областях.

В 2016 році Боговін об'єднав всі свої активи в ЦК BKW. Загальна площа земель, які обробляє ЦК BKW досягає 38 тисяч га і має зерносховища об'ємом 112,9 тисяч кв. м.

У червні 2019 року Боговін брав участь у позачергових виборах у верховну раду 9 скликання. Балотувався по 78 одномандатному округу – там, де розташовані його підприємства. Висувався від партії "Слуга Народу". Програв представникові "ОПЗЖ" Олександру Пономарьову.