В Запорожской ОГА увольняются сразу три ТОП-чиновника
В Запорожской ОГА увольняются двое заместителей председателя Владимир Тарасенко и Вячеслав Дзятковський, а также заместитель руководителя аппарата ОГА Андрей Матохнюк
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на реестр электронных деклараций.
В реестре появились декларации перед увольнением, представленные заместителями председателя Владимиром Тарасенко и Вячеславом Дзятковським.
Дзятковський также подал заявление об увольнении с должности помощника патронатной службы аппарата администрации.
Также увольняется начальник организационного отдела – заместитель руководителя аппарата ОГА Андрей Матохнюк.
Ранее новый глава Запорожской ОГА Виталий Боговин анонсировал увольнение Тарасенко и еще одного заместителя Андрея Антонова.
Напомним, Виталия Боговина назначили главой Запорожской ОГА 12 июня.