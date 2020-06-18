В Запорожской ОГА увольняются сразу три ТОП-чиновника

Кадровые перестановки в облгосадминистрации начались после назначения Виталия Боговина новым главой ОГА

Кадровые перестановки в облгосадминистрации начались после назначения Виталия Боговина новым главой ОГА

В Запорожской ОГА увольняются двое заместителей председателя Владимир Тарасенко и Вячеслав Дзятковський, а также заместитель руководителя аппарата ОГА Андрей Матохнюк

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на реестр электронных деклараций.

В реестре появились декларации перед увольнением, представленные заместителями председателя Владимиром Тарасенко и Вячеславом Дзятковським.

Дзятковський также подал заявление об увольнении с должности помощника патронатной службы аппарата администрации.

Также увольняется начальник организационного отдела – заместитель руководителя аппарата ОГА Андрей Матохнюк.

Ранее новый глава Запорожской ОГА Виталий Боговин анонсировал увольнение Тарасенко и еще одного заместителя Андрея Антонова.

Напомним, Виталия Боговина назначили главой Запорожской ОГА 12 июня.