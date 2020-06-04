На Донеччині затримали бойовика і вилучили арсенал зброї
На Донеччині у бойовика виявили арсенал з протитанковою міною, гранатами та боєприпасами
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
Силовики виявили у районі проведення ООС схованку з військовими засобами ураження.
Схрон у 2014 році облаштував учасник одного з угруповань бойовиків так званої "ДНР", який наразі переховується у тимчасово окупованому Донецьку.
Зі схованки, обладнаної у приватному будинку зловмисника, правоохоронці вилучили протитанкову міну ТМ-62М, ручний протитанковий гранатомет, 5 підствольних гранат і 10 корпусів від гранат Ф-1 та РГД-5. Також виявлено детонатор для міни МВЧ-62, 9 запалів УЗРГМ і УЗРГМ-2 і 600 патронів калібру 5,45 мм.
Власник вилученого арсеналу зброї - мешканець Бахмута, який у складі незаконних збройних формувань брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Також ватажки терористів залучали його до чергувань на блокпостах бойовиків.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Нагадаємо, за останню добу втрат українських військових в ООС немає, поранено одного бойовика.
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