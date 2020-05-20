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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
20 травня 2020, 15:52 21

Кабмін погодив звільнення Віталія Туринка з посади голови Запорізької ОДА

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20 травня 2020, 15:52 21
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Уряд також погодив призначення на цю посаду Віталія Боговіна
Фото: сторінка Віталія Туринка у Facebook
Уряд також погодив призначення на цю посаду Віталія Боговіна

Остаточно кадрова ротація в Запорізькій ОДА відбудеться після відповідного указу президента

Про погодження звільнення та призначення на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.

У пресслужбі Віталія Туринка цю інформацію поки що не коментують.

Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ з`явилася інформація, що голові Запорізької ОДА надійшла пропозиція з адміністрації президента очолити Укравтодор і, найімовірніше, Туринок погодиться. Вже тоді, найбільш вірогідним кандидатом на заміну голови ОДА називали Віталія Боговіна.

Довідка:

Боговін Віталій Вікторович - співвласник групи компаній BKW Group, в яку входять 16 юридичних осіб і понад 1800 робітників.

Закінчила Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Пройшов шлях від бригадира до найманого директора агрофірми. З 2006 розпочав власний бізнес.

У 2010 році, разом з партнером Вадимом Коверником почали створення агрохолдингу Landfort, який займається обробкою землі і виробництвом сільгосппродукції. Станом на 2019 рік в структуру цього агрохолдингу входить 7 підприємств в 3-х областях.

В 2016 році Боговін об'єднав всі свої активи в ЦК BKW. Загальна площа земель, які обробляє ЦК BKW досягає 38 тисяч га і має зерносховища об'ємом 112,9 тисяч кв. м.

У червні 2019 року Боговін брав участь у позачергових виборах до Верховної ради 9 скликання. Балотувався по 78 одномандатному округу – там, де розташовані його підприємства. Висувався від партії "Слуга Народу". Програв представникові "ОПЗЖ" Олександру Пономарьову.

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Кабмін призначення звільнення губернатори ОДА Запоріжжя Віталій Туринок Віталій Боговін
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