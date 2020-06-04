Нардепка Яна Зінкевич заявила про фінансові махінації в бухгалтерії Верховної Ради
Яна Зінкевич просить голову Верховної ради Дмитра Разумкова ініціювати службове розслідування щодо фінансових зловживань у бухгалтерії Верховної Ради, зокрема щодо правильності списання витрат на користування депутатами службовим транспортом
Про це Яна Зінкевич написала на своїй сторінці у facebook, повідомляє RegioNews.
З подивом виявила себе "абсолютним переможцем" з великом відривом в рейтингу витрат на покритття транспортних витрат по Києву", - зауважила депутатка.
Напередодні Громадянська мережа ОПОРА / Рівне опублікувала на своєму сайті статтю, де оприлюднила результати запиту до Верховної Ради щодо витрат на службову діяльність нардепів з вересня 2019 по березень 2020 включно.
Виявляється на мене було списано на траспортні витрати по Києву 205 212 грн !!!" - обурилася Яна Зінкевич.
Депутатка повідомила, що нещодавно, перед здачею щорічної декларації, вона брала виписку з бухгалтерії Верховної Ради про витрати, але там цієї суми не було.
Хочу також наголосити, що в інших депутатів по цій статті витрати за цей період складали 10 тис, в когось 25 тис, в когось взагалі нуль. Залежно хто як часто використовував. Але ні в кого витрати не перевищували 50 тис. Зате я "далеко попереду" - резюмувала Зінкевич.
Депутатка пише, що за ці 7 місяців використовувала службовий транспорт приблизно 30-35 разів по місту, тривалість поїздок в середньому - півтори-дві години.
Як мені тепер описували одна поїздка по місту зазвичай рахується як 300 грн. Як можна наїздити на таку суму мені взагалі незрозуміло", - підсумувала Зінкевич.
Депутатка обіцяє подати офіційне звернення до голови ВР Дмитра Разумкова та керівника апарату ВР Вячеслава Штучного з ініціативою про проведення службового розслідування.
Також депутатка оприлюднила таблицю витрат на кожного з депутатів ВР (можна подивитися тут) і вже відомо, що ще одна депутатка знайшла у ній невідповідності з цифрами у своїй довідці. Вона повідомила, що не користувалась службовим транспортом узагалі, але кошти не неї відраховані.
Важливо!! Сьогодні в мене був шоковий стан, і зараз розповім чому. Сьогодні, переглядаючи медіа, неодноразово на...Опубліковано Яною Зінкевич Середа, 3 червня 2020 р.
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