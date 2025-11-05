08:39  05 листопада
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
08:18  05 листопада
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
07:21  05 листопада
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 09:23

Журналісти знайшли у "Слуги народу" з Херсонщини незадекларовані статки та люксовий позашляховик

05 листопада 2025, 09:23
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Перший заступник голови Херсонської обласної ради та представник партії "Слуга народу" Юрій Соболевський опинився в центрі антикорупційного скандалу

Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода"), передає RegioNews.

За даними ЗМІ, посадовець може бути причетним до незаконного збагачення та внесення недостовірних даних у декларацію.

За даними розслідування, у декларації Соболевського раптово з'явилося понад 3,5 млн грн готівки невідомого походження, а його родина користується елітним позашляховиком Volkswagen Touareg, зареєстрованим на тестя-пенсіонера з мінімальними доходами.

Також журналісти з'ясували, що дружина та діти посадовця півтора року проживали в Німеччині, але ця інформація не була відображена в офіційних звітах.

У розслідуванні зазначається, що різке зростання статків Соболевського відбулося у 2019 році – саме тоді він очолював штаб Володимира Зеленського на Херсонщині. Того року в його декларації з’явилися 50 тис. доларів, 40 тис. євро та майже 1 млн грн готівкою.

Попри відсутність задекларованих авто, родина Соболевського активно користувалася дорогим позашляховиком, який формально належить тестю. У соцмережах донька посадовця неодноразово публікувала фото з подорожей до Франції, Німеччини, Чехії, Туреччини та Дубаю.

Сам Соболевський пояснив журналістам, що гроші заробив як адвокат, а авто не вніс до декларації, бо, за його словами, "дружина користується ним лише час від часу".

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили розслідування про можливі зловживання у львівському управлінні Бюро економічної безпеки. За даними ЗМІ, керівник оперативного управління БЕБ у Львівській області Роман Мудь міг бути причетний до створення бізнесу, який оформлено на членів його родини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розслідування Слуга народа Херсонська область елітна іномарка Юрій Соболевський
Журналісти знайшли недобудований палац Комарницького на Київщині
29 жовтня 2025, 23:11
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Посадовці Київської митниці брали за безперешкодне розмитнення автівок
05 листопада 2025, 11:45
На Харківщині судитимуть колишніх правоохоронців за держзраду та співпрацю з окупантами
05 листопада 2025, 11:26
У Києві чоловік перевозив "Шахед" на даху автомобіля
05 листопада 2025, 11:17
Через обстріли росіян частина Сум залишилася без світла
05 листопада 2025, 10:54
​​В Одесі пʼятирічна дівчинка випала з вікна шостого поверху
05 листопада 2025, 10:50
Росіяни атакували енергооб’єкти у трьох областях – Міненерго
05 листопада 2025, 10:38
Їм погрожували депортацією та навіть призовом: Україна повернула ще одну групу дітей з окупації
05 листопада 2025, 10:35
Жителі Харківщини можуть отримати збільшені мікрогранти на власний бізнес
05 листопада 2025, 10:24
Затримання агента ФСБ: працівник СТО наводив удари росіян по енергетичній інфраструктурі Києва
05 листопада 2025, 10:22
Рішення "згори" без діалогу: як влада сама провокує негатив
05 листопада 2025, 10:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »