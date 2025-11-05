Журналісти знайшли у "Слуги народу" з Херсонщини незадекларовані статки та люксовий позашляховик

Скриншот із відео

Перший заступник голови Херсонської обласної ради та представник партії "Слуга народу" Юрій Соболевський опинився в центрі антикорупційного скандалу

Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода"), передає RegioNews.

За даними ЗМІ, посадовець може бути причетним до незаконного збагачення та внесення недостовірних даних у декларацію.

За даними розслідування, у декларації Соболевського раптово з'явилося понад 3,5 млн грн готівки невідомого походження, а його родина користується елітним позашляховиком Volkswagen Touareg, зареєстрованим на тестя-пенсіонера з мінімальними доходами.

Також журналісти з'ясували, що дружина та діти посадовця півтора року проживали в Німеччині, але ця інформація не була відображена в офіційних звітах.

У розслідуванні зазначається, що різке зростання статків Соболевського відбулося у 2019 році – саме тоді він очолював штаб Володимира Зеленського на Херсонщині. Того року в його декларації з’явилися 50 тис. доларів, 40 тис. євро та майже 1 млн грн готівкою.

Попри відсутність задекларованих авто, родина Соболевського активно користувалася дорогим позашляховиком, який формально належить тестю. У соцмережах донька посадовця неодноразово публікувала фото з подорожей до Франції, Німеччини, Чехії, Туреччини та Дубаю.

Сам Соболевський пояснив журналістам, що гроші заробив як адвокат, а авто не вніс до декларації, бо, за його словами, "дружина користується ним лише час від часу".

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили розслідування про можливі зловживання у львівському управлінні Бюро економічної безпеки. За даними ЗМІ, керівник оперативного управління БЕБ у Львівській області Роман Мудь міг бути причетний до створення бізнесу, який оформлено на членів його родини.