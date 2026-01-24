12:53  24 січня
На Харківщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула двомісячна дитина, є постраждалі
На Львівщині на АЗС під час заправки авто побилися четверо чоловіків
Кинув коктейль Молотова у квартиру: на Житомирщині чоловік намагався спалити жінку з дитиною
На Закарпатті ремонтника автівок затримали на продажі гуманітарних машин для ЗСУ

24 січня 2026, 18:34
Фото: поліція
Поліція Ужгорода викрила мешканця села Малий Березний, який продавав автомобілі, призначені для ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік працював у сфері ремонту машин і знав, що автівки надійшли від благодійників як гуманітарна допомога для ЗСУ. Попри це, він вирішив заробити та продав транспорт стороннім особам. Загальна сума нелегального продажу склала 680 тисяч гривень.

Слідчі повідомили 25-річному фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку у значному розмірі в умовах воєнного стану).

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Львівщині викрили розкрадання на закупівлі дронів для війська. Про підозру повідомили чиновнику селищної ради.

