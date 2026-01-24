На Закарпатті ремонтника автівок затримали на продажі гуманітарних машин для ЗСУ
Поліція Ужгорода викрила мешканця села Малий Березний, який продавав автомобілі, призначені для ЗСУ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Чоловік працював у сфері ремонту машин і знав, що автівки надійшли від благодійників як гуманітарна допомога для ЗСУ. Попри це, він вирішив заробити та продав транспорт стороннім особам. Загальна сума нелегального продажу склала 680 тисяч гривень.
Слідчі повідомили 25-річному фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку у значному розмірі в умовах воєнного стану).
Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розслідування триває.
