Фото: поліція

Поліція Ужгорода викрила мешканця села Малий Березний, який продавав автомобілі, призначені для ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік працював у сфері ремонту машин і знав, що автівки надійшли від благодійників як гуманітарна допомога для ЗСУ. Попри це, він вирішив заробити та продав транспорт стороннім особам. Загальна сума нелегального продажу склала 680 тисяч гривень.

Слідчі повідомили 25-річному фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку у значному розмірі в умовах воєнного стану).

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розслідування триває.

