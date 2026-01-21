На Прикарпатті депутат вкрав понад 2,5 мільйона з зарплат вчителів

Фото: Нацполіція

У Чехії затримали депутата з Прикарпаття. Виявилось, що він привласнив гроші, які виділялись на зарплати вчителів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У Чехії затримали депутата Загвіздянської сільської ради, який понад рік переховувався від слідства у міжнародному розшуку. Як з'ясували правоохоронці, у 2021–2023 роках чоловік працював бухгалтером одразу в трьох навчальних закладах.

Коли він отримав доступ до банківських систем шкіл, він почав систематично підробляти платіжні відомості. Чоловік нараховував собі завищені зарплати, а гроші на це йшли з зарплатного фонду педагогів. Загалом збитки оцінили на понад 2,5 мільйона гривень.

Також депутат фіктивно працевлаштував у ліцей свою сестру та брата і за аналогічною схемою незаконно нараховував їм зарплату, якою розпоряджався сам.

"Схему викрили у квітні 2023 року, після чого депутат нелегально виїхав за кордон. 8 грудня 2025 року його екстрадували в Україну. Наразі він перебуває під вартою", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у військовій частині на Київщині правоохоронці викрили масштабну схему фіктивних виплат на понад 15,5 млн грн. За попередніми даними, частина підрозділу тимчасово перебуває на Донеччині, однак у документах значаться військові, які фактично проживають у Київській області.