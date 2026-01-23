Чиновника КМДА підозрюють у завданні збитків столиці на понад півмільярда гривень

фото: Поліція Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Репік отримав підозру через завдання збитків місту на 581 млн гривень.

За даними джерел, попри наявність достатніх бюджетних коштів, Київ залучав кредитні ресурси та сплачував сотні мільйонів гривень відсотків.

Це призвело до безпідставних витрат бюджету міста.

Раніше ми повідомляли про те, що в Київській міській держадміністрації проходять слідчі дії. Зокрема перевіряють чиновників Департаменту фінансів.