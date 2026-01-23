Чиновника КМДА підозрюють у завданні збитків столиці на понад півмільярда гривень
Директору Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації Володимиру Репіку вручено підозру
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Репік отримав підозру через завдання збитків місту на 581 млн гривень.
За даними джерел, попри наявність достатніх бюджетних коштів, Київ залучав кредитні ресурси та сплачував сотні мільйонів гривень відсотків.
Це призвело до безпідставних витрат бюджету міста.
Раніше ми повідомляли про те, що в Київській міській держадміністрації проходять слідчі дії. Зокрема перевіряють чиновників Департаменту фінансів.
У Святошинському районі Києва горять склади: киян закликають зачинити вікнаВсі новини »
23 січня 2026, 11:57Кличко закликав киян зробити запаси та за можливості виїхати з міста
23 січня 2026, 11:38Конфлікт через ремонт тепломережі: у Києві побили комунальника
23 січня 2026, 09:48
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Вбив, поклав у валізу і викинув на смітник: у Рівному судили чоловіка, який жорстоко вбив знайомого
23 січня 2026, 19:35У Сумах 11-річний хлопчик провалився під кригу: патрульним вдалось уникнути трагедії
23 січня 2026, 19:30Стало відомо, хто вніс заставу за Тимошенко
23 січня 2026, 19:30У Бердичеві стартував інтенсив для родин ветеранів та зниклих безвісти
23 січня 2026, 19:11На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу
23 січня 2026, 19:08Зникло майже 2 мільйони: у Києві викрили розкрадання на каретах для медиків
23 січня 2026, 19:00У світі все зараз крутиться навколо Європи, яка перетворилася на центр демократії, лібералізму й надій на майбутнє
23 січня 2026, 18:55Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини загинув 72-річний чоловік, постраждали 22 будинки
23 січня 2026, 18:50Завтра по всій Україні діятимуть графіки відключення світла
23 січня 2026, 18:34В Одесі чоловіка силоміць витягли з машини працівники ТЦК: прокуратура повідомила про санкцію справи – штраф до 850 грн
23 січня 2026, 18:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі блоги »