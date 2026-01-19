На фермі в Ужгородському районі загинули три кози – поліція розпочала розслідування

Фото: ілюстративне

Поліція Ужгородщини відкрила кримінальне провадження через загибель тварин на одному з місцевих фермерських господарств

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Повідомлення про занедбаних і загиблих тварин надійшло від небайдужих мешканців району.

Слідчо-оперативна група виїхала на місце події увечері 18 січня. Поліцейські встановили, що протягом тижня за тваринами ніхто належно не доглядав. В результаті на фермі виявили три мертвих кози, а решта тварин перебували у занедбаному стані.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Поліція проводить досудове розслідування та обіцяє притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік знущався з собак, силоміць заливаючи їм алкоголь і знімаючи це на відео. Поліція встановила його особу – 57-річний мешканець одного з сіл Самбірського району.