Сподівався втекти за кордон: на Буковині затримали чоловіка, який пропонував хабар прикордоннику
На Буковині будуть судити чоловіка, який пропонував хабар прикордоннику. Тепер правоохоронці вже скерували справу до суду
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
Це сталось 6 січня, коли 43-річний чоловік проходив паспортний контроль на міжнародному пункті пропуску "Дяківці-Раковець". Тоді він запропонував прикордоннику 1 000 доларів, щоб його випустили за кордон.
"Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування, матеріали якого з обвинувальним актом скерували до суду. Чоловіку інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліцію.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.