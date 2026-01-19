16:22  19 січня
19 січня 2026, 17:55

Сподівався втекти за кордон: на Буковині затримали чоловіка, який пропонував хабар прикордоннику

19 січня 2026, 17:55
Фото: Нацполіція
На Буковині будуть судити чоловіка, який пропонував хабар прикордоннику. Тепер правоохоронці вже скерували справу до суду

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Це сталось 6 січня, коли 43-річний чоловік проходив паспортний контроль на міжнародному пункті пропуску "Дяківці-Раковець". Тоді він запропонував прикордоннику 1 000 доларів, щоб його випустили за кордон.

"Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування, матеріали якого з обвинувальним актом скерували до суду. Чоловіку інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліцію.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

