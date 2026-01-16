На Львівщині чоловік силоміць заливав собакам горілку та знімав це на відео

Фото: поліція

Правоохоронці розпочали розслідування після появи у соцмережах відео, де чоловік силоміць заливає алкоголь в пащі собакам

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські з’ясували, що подія сталася в одному з сіл Самбірського району. Особу чоловіка встановили – ним виявився 57-річний місцевий мешканець.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України). Чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення з конфіскацією тварин.

Собак у власника вилучили та передали зоозахисникам. Наразі тварини перебувають у безпеці під наглядом фахівців, їм нададуть необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що в Україні посилять відповідальність за жорстоке поводження із тваринами. Парламент прийняв за основу законопроект, який приводить деякі законодавчі акти у відповідність з вимогами Європейської конвенції про захист домашніх тварин.