16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
15:59  19 січня
Росіяни завдали авіаударів по Харкову
13:58  19 січня
В Одесі через холод 23 школи перейшли на дистанційне навчання
19 січня 2026, 17:41

РФ за добу атакувала 4 райони Дніпропетровщини: поліція показала наслідки обстрілів

19 січня 2026, 17:41
Фото: пресслужба поліції
Упродовж доби російські війська здійснили серію атак по чотирьох районах Дніпропетровської області

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Під ворожим вогнем опинилися громади Синельниківського, Нікопольського, Криворізького та Дніпровського районів. Правоохоронці на місцях ударів фіксують наслідки обстрілів та документують чергові воєнні злочини РФ.

На Синельниківщині дрони вразили Миколаївську, Васильківську, Іларіонівську та Раївську громади. У результаті атак пошкоджено приватні будинки, об'єкти інфраструктури, транспортні засоби та нежитлову будівлю.

Слідчі вже провели первинний огляд територій і зібрали докази для відкритих кримінальних проваджень.

Найінтенсивніших ударів зазнала Нікопольщина. За 18 січня армія РФ здійснила близько 50 обстрілів району. Пошкоджено інфраструктуру, житловий будинок і гараж.

Окремі удари дронами були спрямовані по місцю несення служби поліцейських. За добу на лінію 102 надійшло понад 20 звернень від мешканців щодо ворожих атак.

Також обстріли зафіксували у Грушівській громаді на Криворіжжі та в Солонянській громаді Дніпровського району. В обох випадках пошкоджено житло та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, російські війська атакували безпілотниками Синельниківський район Дніпропетровщини. Пошкоджені газогін та об'єкти інфраструктури в кількох громадах.

