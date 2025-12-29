13:20  29 грудня
На Дніпропетровщині легковик на смерть збив велосипедиста
11:14  29 грудня
Побиття підлітка у вінницькому ТЦ: ще двом хлопцям оголосили підозру
09:58  29 грудня
На Закарпатті загорілася магістральна газова труба
29 грудня 2025, 12:54

Мобілізований адвокат прорвав кордон: прикордонника Закарпаття оштрафували

29 грудня 2025, 12:54
Виноградівський районний суд Закарпатської області визнав інспектора винним у порушенні правил несення прикордонної служби

Про це пише ZAXID.NET із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Зазначається, що 30 жовтня о 18:12 інспектор Володимир Г., який перебував у наряді "Вартовий шлагбаума" у пункті пропуску "Велика Паладь" на кордоні з Угорщиною, не вжив заходів, щоб зупинити авто, через що чоловік на автомобілі прорвав кордон.

Йдеться про мобілізованого адвоката Едуарда Пуканича, який раніше втік із військової частини. Того дня він на Toyota Avensis протаранив шлагбаум і виїхав до ЄС. Пізніше він заявив, що правоохоронці його переслідували.

Із судового реєстру відомо, що протоколи складали на двох прикордонників. Справу щодо Наталії Б. закрили, а Володимира Г. визнали винним у порушенні правил несення служби. Сам інспектор на засідання суду не прийшов.

Суддя призначив йому штраф 17 тис. грн. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня на Закарпатті чоловік на чорній Toyota Avensis прорвався через кордон в Угорщину. Втікачем виявився мобілізований Едуард Володимирович Пуканич, 1987 р.н., уродженець с. Велика Бакта Берегівського району. До мобілізації він працював адвокатом.

За даними правоохоронців, автомобіль на високій швидкості зачепив прикордонника та повністю зруйнував інфраструктуру КПП.

Після цього випадку поблизу міжнародних пунктів пропуску розпочали встановлення бетонних блоків.

суд Закарпаття штраф адвокат мобілізація прикордонник шлагбауми
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
