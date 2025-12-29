Мобілізований адвокат прорвав кордон: прикордонника Закарпаття оштрафували

Скриншот із відео

Про це пише ZAXID.NET із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Зазначається, що 30 жовтня о 18:12 інспектор Володимир Г., який перебував у наряді "Вартовий шлагбаума" у пункті пропуску "Велика Паладь" на кордоні з Угорщиною, не вжив заходів, щоб зупинити авто, через що чоловік на автомобілі прорвав кордон.

Йдеться про мобілізованого адвоката Едуарда Пуканича, який раніше втік із військової частини. Того дня він на Toyota Avensis протаранив шлагбаум і виїхав до ЄС. Пізніше він заявив, що правоохоронці його переслідували.

Із судового реєстру відомо, що протоколи складали на двох прикордонників. Справу щодо Наталії Б. закрили, а Володимира Г. визнали винним у порушенні правил несення служби. Сам інспектор на засідання суду не прийшов.

Суддя призначив йому штраф 17 тис. грн. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня на Закарпатті чоловік на чорній Toyota Avensis прорвався через кордон в Угорщину. Втікачем виявився мобілізований Едуард Володимирович Пуканич, 1987 р.н., уродженець с. Велика Бакта Берегівського району. До мобілізації він працював адвокатом.

За даними правоохоронців, автомобіль на високій швидкості зачепив прикордонника та повністю зруйнував інфраструктуру КПП.

Після цього випадку поблизу міжнародних пунктів пропуску розпочали встановлення бетонних блоків.