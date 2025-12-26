22:06  26 грудня
26 грудня 2025, 21:35

Не прийшов до ТЦК через трьох маленьких дітей: на Полтавщині судили чоловіка за неявку за повісткою

26 грудня 2025, 21:35
Ілюстративне фото
Хорольський районний суд Полтавської області розглянув справу №548/69/25 військовозобов’язаного, який після проходження ВЛК та отримання повістки не з’явився до ТЦК для відправки до військової частини. Він пояснив це тим, що вдома було троє малолітніх дітей

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У листопаді чоловік пройшов ВЛК. Його визнали придатним до служби, та видали повістку. Проте він не з'явився до ТЦК без поважних причин, чим ухилився від мобілізації.

На суді чоловік визнав провину. Він зазначив, що не прийшов, бо має трьох малолітніх дітей, а їхній матері, за його словами, було складно самостійно з ними впоратися. На момент ВЛК у нього не було належно оформлених свідоцтв про народження дітей, і тому він не звертався за оформленням відстрочки.

Суд зазначив, що наявність підстав для оформлення відстрочки від мобілізації не є тотожною наявності права на відстрочку, якщо таке право не реалізоване у встановленому законом порядку.

Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але звільнив засудженого від його відбування з випробувальним строком на два роки.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

