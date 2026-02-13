На Полтавщині опікунку підозрюють у катуванні двох сестер

Ілюстративне фото: Нацполіція

На Полтавщині 30-річній жінці повідомлено про підозру у катуванні 16-річної та 13-річної дівчат

Про цн повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, опікунка змушувала дітей дві доби стояти на колінах без їжі, обмежувала у сні та фізіологічних потребах, а також застосовувала фізичне насильство – била металевою лопаткою для взуття, внаслідок чого на тілі дівчат утворилися синці та садна.

Дівчата наразі проживають на Харківщині зі старшим братом. Встановлено, що після позбавлення матері батьківських прав опіку над ними взяла рідна сестра.

Інцидент стався у вересні 2025 року через те, що дівчата без дозволу з’їли солодощі. Коли опікунки не було вдома, дівчата втекли, і правоохоронці розшукали їх у Полтаві.

Потерпілих допитали в спеціалізованому центрі підтримки дітей – "Барнахус", що працює з постраждалими від насильства.

"Опікун зобов'язаний забезпечувати дитину необхідними умовами для життя, навчання та розвитку, захищати її права та інтереси. У цій ситуації навпаки – від неправомірних дій опікунки двох сестер захищають ювенальні прокурори", – зазначив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій.

Як відомо, органи прокуратури посилили захист прав дітей: створено 45 міжвідомчих груп, перевірено понад 281 дитячий заклад і 722 сімейні форми виховання.

За результатами перевірок:

зареєстровано 214 кримінальних проваджень;

44 особам повідомлено про підозру;

складено 50 адміністративних протоколів;

ініційовано дисциплінарні провадження.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру 36-річній киянці, яка знущалася зі своєї дитини. Жінка систематично закривала сина на ніч у туалеті квартири, іноді без одягу. Також вона зв'язувала дитину шнуром від зарядки телефону, щоб той не міг рухатися.