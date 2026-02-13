07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
06:46  13 лютого
Український скелетоніст Гераскевич оскаржує дискваліфікацію: суд відбудеться 13 лютого
00:55  13 лютого
Співачка Аліна Грозу розсекретила стать первістка: хто народиться в артистки
13 лютого 2026, 08:44

Удар по порту на Одещині: одна людина загинула, ще 6 отримали поранення

13 лютого 2026, 08:44
Фото: ДСНС Одещини
Російські війська атакували безпілотниками один із портів в Одеській області, одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень

Про це про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, троє постраждалих перебувають у важкому стані.

Як уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ціллю російських терористів стали об'єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури регіону.

В порту пошкоджено склади з добривом, виникли пожежі на 4 легкових автомобілях та вантажних вагонах.

Пожежі, що виникли внаслідок атак, оперативно ліквідовані рятувальниками.

На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби.

Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора проти мирного населення Одещини.

Нагадаємо, в ніч на 13 лютого росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано пошкодження у двох районах міста, є влучання у дві багатоповерхівки. Крім того, постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та автосервіс, де виникли невеликі пожежі, які оперативно ліквідовано.

