Удар по порту на Одещині: одна людина загинула, ще 6 отримали поранення
Російські війська атакували безпілотниками один із портів в Одеській області, одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень
Про це про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, троє постраждалих перебувають у важкому стані.
Як уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ціллю російських терористів стали об'єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури регіону.
В порту пошкоджено склади з добривом, виникли пожежі на 4 легкових автомобілях та вантажних вагонах.
Пожежі, що виникли внаслідок атак, оперативно ліквідовані рятувальниками.
На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби.
Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора проти мирного населення Одещини.
Нагадаємо, в ніч на 13 лютого росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано пошкодження у двох районах міста, є влучання у дві багатоповерхівки. Крім того, постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та автосервіс, де виникли невеликі пожежі, які оперативно ліквідовано.