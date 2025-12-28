Фото: ілюстративне

Ранкова перевірка ТЦК на Нивках привернула увагу користувачів соцмереж через застосування спецзасобів

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Києві на Нивках співробітники ТЦК провели ранкову перевірку, під час якої застосовували спецзасоби. За повідомленнями користувачів у соціальних мережах, працівники центру нібито використали газовий балончик та електрошокер.

Деталі про причини застосування спецзасобів та кількість постраждалих наразі уточнюються. У соцмережах активно обговорюють подію, користувачі публікують відео та коментарі.

Представники центру комплектування поки офіційних заяв не робили.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районному ТЦК помер чоловік, якого доставили для уточнення облікових даних – він раптово втратив свідомість, і реанімаційні заходи медиків не допомогли.