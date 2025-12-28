15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
14:34  27 грудня
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
12:16  27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
28 грудня 2025, 12:50

У Києві співробітники ТЦК під час перевірки документів застосували газовий балончик і електрошокер

28 грудня 2025, 12:50
Фото: ілюстративне
Ранкова перевірка ТЦК на Нивках привернула увагу користувачів соцмереж через застосування спецзасобів

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Києві на Нивках співробітники ТЦК провели ранкову перевірку, під час якої застосовували спецзасоби. За повідомленнями користувачів у соціальних мережах, працівники центру нібито використали газовий балончик та електрошокер.

Деталі про причини застосування спецзасобів та кількість постраждалих наразі уточнюються. У соцмережах активно обговорюють подію, користувачі публікують відео та коментарі.

Представники центру комплектування поки офіційних заяв не робили.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районному ТЦК помер чоловік, якого доставили для уточнення облікових даних – він раптово втратив свідомість, і реанімаційні заходи медиків не допомогли.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
07 серпня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
