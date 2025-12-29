13:20  29 декабря
29 декабря 2025, 12:54

Мобилизированный адвокат прорвал границу: пограничника Закарпатья оштрафовали

29 декабря 2025, 12:54
Скриншот с видео
Виноградовский районный суд Закарпатской области признал инспектора виновным в нарушении правил несения пограничной службы

Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на приговор суда, сообщает RegioNews.

Отмечается, что 30 октября в 18:12 инспектор Владимир Г., находившийся в наряде "Сторожевой шлагбаума" в пункте пропуска "Великая Паладь" на границе с Венгрией, не принял меры, чтобы остановить авто, из-за чего мужчина на автомобиле прорвал границу.

Речь идет о мобилизованном адвокате Эдуарде Пуканиче, ранее бежавшем из воинской части. В тот день он на Toyota Avensis протаранил шлагбаум и уехал в ЕС. Позже он заявил, что правоохранители его преследовали.

Из судебного реестра известно, что протоколы составлялись на двух пограничниках. Дело в отношении Натальи Б. закрыли, а Владимира Г. признали виновным в нарушении правил несения службы. Сам инспектор на заседание суда не пришел.

Судья назначил ему штраф в 17 тыс. грн. Постановление можно обжаловать.

Напомним, вечером 30 октября в Закарпатье мужчина на черной Toyota Avensis прорвался через границу в Венгрию. Беглецом оказался мобилизованный Эдуард Владимирович Пуканыч, 1987 г.р., уроженец с. Большая Бакта Береговского района. До мобилизации он работал адвокатом.

По данным правоохранителей, автомобиль на высокой скорости задел пограничника и полностью разрушил инфраструктуру КПП.

После этого случая вблизи международных пунктов пропуска приступили к установке бетонных блоков.

