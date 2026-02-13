07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
06:46  13 лютого
Український скелетоніст Гераскевич оскаржує дискваліфікацію: суд відбудеться 13 лютого
00:55  13 лютого
Співачка Аліна Грозу розсекретила стать первістка: хто народиться в артистки
13 лютого 2026, 09:37

Україна отримала 100 тис. доз вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця

13 лютого 2026, 09:37
Ілюстративне фото: Unisef
В Україну надійшли 100 000 доз комбінованої вакцини АКДП проти кашлюку, дифтерії та правця для безоплатної вакцинації дітей відповідно до Календаря профілактичних щеплень

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Поставка призначена насамперед для дітей, які повинні отримати щеплення від кашлюку, дифтерії та правця окремо від вакцинації проти гепатиту B та гемофільної інфекції типу b, зокрема для тих, хто продовжує курс вакцинації, розпочатий торік.

Україна отримує ці вакцини у межах співпраці МОЗ України з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi).

Угоду про партнерство підписано наприкінці 2024 року: частину вакцин для національної програми імунізації фінансує Gavi, закупівлю та доставку забезпечує ЮНІСЕФ, а розподіл до регіональних центрів контролю та профілактики хвороб координує Центр громадського здоров'я.

Наразі вакцини зберігаються на національному складі та будуть розподілені між закладами охорони здоров’я в усіх регіонах.

Чим небезпечні ці інфекції

Кашлюк – затяжна інфекційна хвороба з частими й тривалими нападами кашлю, особливо небезпечна для маленьких дітей. У немовлят може викликати апное, судоми та ураження головного мозку.

Дифтерія – бактеріальна інфекція, токсин якої уражає серце, нервову систему та нирки, може призвести до міокардиту та тяжких уражень органів.

Правець – проявляється болісними судомами, можливі розриви м’язів і переломи кісток. Без лікування летальність може сягати 80%.

Нагадаємо, раніше Україна отримала 488 800 доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка захищає дітей від п’яти небезпечних інфекцій. Зокрема, дифтерії, правця, кашлюку, вірусного гепатиту B та гемофільної інфекції.

Грип, ГРВІ та COVID-19: понад 160 тисяч хворих, три області перевищили епідпоріг
11 лютого 2026, 09:50
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
8 років тюрми за смерть немовляти: у Львові винесли вирок 21-річній дівчині
13 лютого 2026, 09:14
Росія атакувала Україну 154 дронами та "Іскандером": є влучання на 18 локаціях
13 лютого 2026, 08:59
У Києві військовий у СЗЧ підірвав гранату в квартирі: один загиблий, двоє травмованих
13 лютого 2026, 08:50
Удар по порту на Одещині: одна людина загинула, ще 6 отримали поранення
13 лютого 2026, 08:44
На Полтавщині опікунку підозрюють у катуванні двох сестер
13 лютого 2026, 08:39
На Запоріжжі внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, загинув чоловік
13 лютого 2026, 08:29
На Рівненщині у руках 13-річного хлопчика здетонував підривач гранати
13 лютого 2026, 08:19
На Полтавщині в квартирі вибухнув газовий балон: постраждав чоловік
13 лютого 2026, 07:57
На водоймах України з початку року загинули 22 людини, серед них дитина – ДСНС
13 лютого 2026, 07:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
