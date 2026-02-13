Україна отримала 100 тис. доз вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця

Ілюстративне фото: Unisef

В Україну надійшли 100 000 доз комбінованої вакцини АКДП проти кашлюку, дифтерії та правця для безоплатної вакцинації дітей відповідно до Календаря профілактичних щеплень

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Поставка призначена насамперед для дітей, які повинні отримати щеплення від кашлюку, дифтерії та правця окремо від вакцинації проти гепатиту B та гемофільної інфекції типу b, зокрема для тих, хто продовжує курс вакцинації, розпочатий торік.

Україна отримує ці вакцини у межах співпраці МОЗ України з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi).

Угоду про партнерство підписано наприкінці 2024 року: частину вакцин для національної програми імунізації фінансує Gavi, закупівлю та доставку забезпечує ЮНІСЕФ, а розподіл до регіональних центрів контролю та профілактики хвороб координує Центр громадського здоров'я.

Наразі вакцини зберігаються на національному складі та будуть розподілені між закладами охорони здоров’я в усіх регіонах.

Чим небезпечні ці інфекції

Кашлюк – затяжна інфекційна хвороба з частими й тривалими нападами кашлю, особливо небезпечна для маленьких дітей. У немовлят може викликати апное, судоми та ураження головного мозку.

Дифтерія – бактеріальна інфекція, токсин якої уражає серце, нервову систему та нирки, може призвести до міокардиту та тяжких уражень органів.

Правець – проявляється болісними судомами, можливі розриви м’язів і переломи кісток. Без лікування летальність може сягати 80%.

Нагадаємо, раніше Україна отримала 488 800 доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка захищає дітей від п’яти небезпечних інфекцій. Зокрема, дифтерії, правця, кашлюку, вірусного гепатиту B та гемофільної інфекції.