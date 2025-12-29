Полтавець отримав вирок за "злив" інформації про мобілізацію у Telegram

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Суд виніс вирок у справі щодо мешканця Полтавського району, який систематично перешкоджав законній діяльності Збройних Сил України

Про це повідомив Полтавський ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік упродовж грудня 2024 – липня 2025 року у відкритій Telegram-спільноті поширював інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, розташування спільних груп ТЦК та СП і поліції, а також блокпости на території Полтавського району.

"Це знижувало ефективність мобілізації та створювало загрозу виконанню оборонних завдань держави", – йдеться у повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним і призначиі 5 років ув'язнення, але звільнив із випробувальним строком та поклав обов’язки за законом.

Крім того, суд постановив конфіскувати мобільний телефон, який використовувався як знаряддя злочину.

У суді наголосили: поширення інформації про роботу ТЦК, мобілізаційні заходи або пересування військових під час воєнного стану є кримінальним правопорушенням і тягне за собою кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, в Харкові правоохоронці викрили чоловіка, який адміністрував телеграм-канал із антиукраїнськими фейками та дезінформацією про війну. Йому повідомлено про підозру за трьома статтями.