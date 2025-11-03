14:09  03 листопада
03 листопада 2025, 12:32

На Закарпатті встановлюють бетонні блоки біля кордону: у ДПСУ пояснили причину

03 листопада 2025, 12:32
Фото: ілюстративне
Поблизу міжнародних пунктів пропуску розпочали встановлення бетонних блоків

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За інформацією Державної прикордонної служби, такі конструкції мають стримувати водіїв, які намагаються силоміць прорватися через державний кордон, і додатково підвищити рівень безпеки на під'їздах до кордону.

Демченко пояснив, що випадки агресивного прориву транспортних засобів останнім часом трапляються неодноразово. За його словами, окремі громадяни йдуть на ризик ще до в'їзду на пункт пропуску або вже перебуваючи на території контролю. При цьому фіксуються ситуації з пошкодженням шлагбаумів та іншої інфраструктури.

Для запобігання таким порушенням прикордонники спільно зі Службою розвитку та відновлення інфраструктури Закарпатської ОВА впроваджують низку технічних рішень. Зокрема, на дорогах до КПП встановлюють засоби примусового зниження швидкості, а також додаткові інженерні конструкції, що перешкоджатимуть спробам силового прориву автомобілів.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті мобілізований адвокат протаранив шлагбауми на пункті пропуску та зник за кордоном у бік Угорщини. За попередніми даними правоохоронців, автомобіль на високій швидкості зачепив прикордонника та повністю зруйнував інфраструктуру КПП.

безпека кордон Закарпаття кпп прорив ДПСУ бетон
