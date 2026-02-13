10:58  13 лютого
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
09:14  13 лютого
8 років тюрми за смерть немовляти: у Львові винесли вирок 21-річній дівчині
07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 09:26

Зеленський про угоду: краще не укладати, ніж погоджуватися на невигідну – The Atlantic

13 лютого 2026, 09:26
Читайте также на русском языке
Фото: The Atlantic/Крістофер Оккікон
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна швидше продовжить воювати, ніж погодиться на невигідну мирну угоду

Про це пише "Українська правда" із посиланням на інтерв'ю Зеленського американському журналу The Atlantic, передає RegioNews.

За його словами, для нього неприпустимо змушувати свій народ приймати компроміс, який не гарантує гідного та тривалого миру.

"Україна не програє", – наголосив глава держави, додаючи, що навіть після чотирьох років інтенсивних бойових дій він готовий продовжувати боротьбу, якщо це необхідно.

Зеленський також зазначив, що для президента США Дональда Трампа найбільш бажаним сценарієм є завершення війни до проміжних виборів, і він добре розуміє мотиви Трампа. Однак український президент лишається реалістом щодо ймовірності того, що Трамп зможе змусити Росію піти на компроміс.

Автор інтерв’ю Саймон Шустер відзначив, що протягом години спілкування з президентом України він побачив рису, яка роками була характерною для Зеленського – впертість і опір зовнішньому тиску.

Деякі члени найближчого оточення президента висловлюють занепокоєння, що вікно для укладення угоди закривається, і що Україна може страждати від багаторічних бойових дій, якщо цієї весни не вдасться домовитися про припинення війни.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що завершення бойових дій є головним пріоритетом для України і висловив сподівання, що миру вдасться досягти упродовж року.

Як відомо, Сполучені Штати запропонували Україні та РФ провести наступний раунд переговорів у Маямі. Українська сторона вже підтвердила свою участь.

Мирні переговори в Абу-Дабі

У період 4-5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися переговори за участі представників України, США та Росії. Загальна тривалість обговорень становила близько п'яти годин.

5 лютого дискусії продовжилися. Секретар РНБО та голова української делегації Рустем Умєров зазначив, що переговори розпочалися близько полудня. Згодом увечері він уточнив, що після завершення тристоронньої зустрічі робота продовжилася в рамках робочих груп.

Українську команду в Абу-Дабі представляли: секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник ОП Олександр Бевз.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна перемовини Інтерв'ю Зеленський Володимир мирна угода
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
У Раді одночасно захворіли понад 38 депутатів: що відомо
13 лютого 2026, 12:58
Готували нові теракти у Києві та Житомирі: затримані агенки ФСБ, зокрема контрактниця ЗСУ
13 лютого 2026, 12:39
Били, принижували та морили 11 дітей голодом: на Дніпропетровщині судитимуть батьків-вихователів
13 лютого 2026, 12:24
Шурму та його брата оголосили в розшук через підозру у корупційній схемі – МВС
13 лютого 2026, 12:05
Зіткнення авто у Львові: постраждали двоє водіїв та 10-річна дитина
13 лютого 2026, 11:47
На Прикарпатті під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини
13 лютого 2026, 11:28
Смерть під час ожеледиці у Чернівцях: прокуратура розслідує службову недбалість
13 лютого 2026, 11:12
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
13 лютого 2026, 10:58
Росіяни вдарили дроном по автівці на Запоріжжі: загинула жінка, є поранений
13 лютого 2026, 10:54
Єрмак долучився до оскарження дискваліфікації Гераскевича – Найєм
13 лютого 2026, 10:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »