Зеленський про угоду: краще не укладати, ніж погоджуватися на невигідну – The Atlantic

Фото: The Atlantic/Крістофер Оккікон

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна швидше продовжить воювати, ніж погодиться на невигідну мирну угоду

Про це пише "Українська правда" із посиланням на інтерв'ю Зеленського американському журналу The Atlantic, передає RegioNews.

За його словами, для нього неприпустимо змушувати свій народ приймати компроміс, який не гарантує гідного та тривалого миру.

"Україна не програє", – наголосив глава держави, додаючи, що навіть після чотирьох років інтенсивних бойових дій він готовий продовжувати боротьбу, якщо це необхідно.

Зеленський також зазначив, що для президента США Дональда Трампа найбільш бажаним сценарієм є завершення війни до проміжних виборів, і він добре розуміє мотиви Трампа. Однак український президент лишається реалістом щодо ймовірності того, що Трамп зможе змусити Росію піти на компроміс.

Автор інтерв’ю Саймон Шустер відзначив, що протягом години спілкування з президентом України він побачив рису, яка роками була характерною для Зеленського – впертість і опір зовнішньому тиску.

Деякі члени найближчого оточення президента висловлюють занепокоєння, що вікно для укладення угоди закривається, і що Україна може страждати від багаторічних бойових дій, якщо цієї весни не вдасться домовитися про припинення війни.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що завершення бойових дій є головним пріоритетом для України і висловив сподівання, що миру вдасться досягти упродовж року.

Як відомо, Сполучені Штати запропонували Україні та РФ провести наступний раунд переговорів у Маямі. Українська сторона вже підтвердила свою участь.

Мирні переговори в Абу-Дабі

У період 4-5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися переговори за участі представників України, США та Росії. Загальна тривалість обговорень становила близько п'яти годин.

5 лютого дискусії продовжилися. Секретар РНБО та голова української делегації Рустем Умєров зазначив, що переговори розпочалися близько полудня. Згодом увечері він уточнив, що після завершення тристоронньої зустрічі робота продовжилася в рамках робочих груп.

Українську команду в Абу-Дабі представляли: секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник ОП Олександр Бевз.

