07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
06:46  13 лютого
Український скелетоніст Гераскевич оскаржує дискваліфікацію: суд відбудеться 13 лютого
00:55  13 лютого
Співачка Аліна Грозу розсекретила стать первістка: хто народиться в артистки
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 08:50

У Києві військовий у СЗЧ підірвав гранату в квартирі: один загиблий, двоє травмованих

13 лютого 2026, 08:50
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Подія сталася 13 лютого близько 02:00 в Оболонському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 29-річний військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ, прийшов у гості до свого товариша, де вони разом з компанією з семи чоловіків розпивали спиртні напої.

Під час раптового конфлікту військовий підірвав на кухні гранату Ф-1. Внаслідок вибуху 45-річний власник оселі загинув на місці, ще одного гостя – 36-річного місцевого мешканця госпіталізували із пораненнями тіла.

У ході розшукових заходів поліцейські затримали фігуранта. Він отримав осколкові поранення ноги й наразі перебуває під наглядом лікарів та правоохоронців.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб).

Затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо тримання під вартою. Йому загрожує від 10 до 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині засудили чоловіка, який п'яним кинув гранату в людей. Внаслідок вибуху 56-річні чоловік і жінка отримали осколкові поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ вибух події Граната загиблий постраждалі СЗЧ військовослужбовці
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Україна отримала 100 тис. доз вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця
13 лютого 2026, 09:37
8 років тюрми за смерть немовляти: у Львові винесли вирок 21-річній дівчині
13 лютого 2026, 09:14
Росія атакувала Україну 154 дронами та "Іскандером": є влучання на 18 локаціях
13 лютого 2026, 08:59
Удар по порту на Одещині: одна людина загинула, ще 6 отримали поранення
13 лютого 2026, 08:44
На Полтавщині опікунку підозрюють у катуванні двох сестер
13 лютого 2026, 08:39
На Запоріжжі внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, загинув чоловік
13 лютого 2026, 08:29
На Рівненщині у руках 13-річного хлопчика здетонував підривач гранати
13 лютого 2026, 08:19
На Полтавщині в квартирі вибухнув газовий балон: постраждав чоловік
13 лютого 2026, 07:57
На водоймах України з початку року загинули 22 людини, серед них дитина – ДСНС
13 лютого 2026, 07:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Всі блоги »