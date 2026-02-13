Фото: поліція

Подія сталася 13 лютого близько 02:00 в Оболонському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 29-річний військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ, прийшов у гості до свого товариша, де вони разом з компанією з семи чоловіків розпивали спиртні напої.

Під час раптового конфлікту військовий підірвав на кухні гранату Ф-1. Внаслідок вибуху 45-річний власник оселі загинув на місці, ще одного гостя – 36-річного місцевого мешканця госпіталізували із пораненнями тіла.

У ході розшукових заходів поліцейські затримали фігуранта. Він отримав осколкові поранення ноги й наразі перебуває під наглядом лікарів та правоохоронців.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб).

Затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо тримання під вартою. Йому загрожує від 10 до 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині засудили чоловіка, який п'яним кинув гранату в людей. Внаслідок вибуху 56-річні чоловік і жінка отримали осколкові поранення.