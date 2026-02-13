Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 13 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 111 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

Нагадаємо, вночі 13 лютого російські війська атакували безпілотниками один із портів в Одеській області. Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.