На Запоріжжі внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, загинув чоловік
Пізно ввечері 12 лютого російські війська атакували безпілотниками населені пункти Запорізького району
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік.
Через влучання зайнялася житлова будівля – рятувальники ліквідували пожежу. Пошкоджені сусідні оселі.
В іншому населеному пункті горіла складська будівля на площі 40 кв.м.
На місцях працювали всі екстрені служби.
Нагадаємо, вночі російські військові 16 разів атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та з РСЗВ "Град".
